Ralph de Kok eerste nieuwe speler voor GOES

Ralph de Kok tekent zijn overeenkomst met GOES. Links Hugo Barends van de technische commissie van de club (foto: vv GOES)

De Kok vertrok in 2016 van de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland in Vlissingen naar de jeugdopleiding van FC Dordrecht. GOES wil binnenkort meer namen van nieuwe spelers bekendmaken.

Bij GOES vertrekken Erwin Franse en Roycel James (beiden Hoek), Klaas van Hecke (Kloetinge) en Dennis Uyl (DOSKO).