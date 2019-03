Veilig en duurzaam; knooppunt Sloeweg voorbereid op toekomst

Het werk aan het knooppunt Sloeweg, oftewel de Drie Klauwen, gaat voorspoedig. "We zijn in fases bezig de drie viaducten aan te leggen", zegt Danny Hanisch, manager techniek van het project Sloeweg. "Doordat er geen kruisingen zijn is de veiligheid optimaal. Je gaat over een kruising heen of eronder door. Het verkeer heeft niet met tegemoetkomend verkeer te maken."

"De bochten zijn overzichtelijk en hebben geen obstakels", vervolgt Hanisch. In de variant is gekozen om links uit te voegen als je vanaf de Westerscheldetunnel naar Middelburg rijdt. "Dat is in Nederland niet gebruikelijk. Daar gaan we de weggebruiker extra op attenderen."

"Als je vanuit Middelburg naar de tunnel rijdt voegt het verkeer vanuit Goes links bij. Ook dat heeft extra aandacht nodig en gaan we de weggebruiker met belijning en borden wijzen op dat verkeer", aldus Hanisch.

Voormalige boerderij 'Drie Klauwen' waarnaar knooppunt Sloeweg is vernoemd (foto: Heemkundige Kring De Bevelanden)

De Drie Klauwen Deze historische naam werd in 2015 door de Heemkundige Kring De Bevelanden bedacht voor dit knooppunt. In de polder stond vroeger een boerderij met de naam 'de Drie Klauwen'. Die lag aan de Drieklauwenweg, ongeveer een kilometer ten zuidwesten van het nieuwe knooppunt. Het was een monumentale boerderij uit de zeventiende eeuw. Boven het kelderraam op de zijgevel waren drie witte klauwen geschilderd. De klauwen hebben tot aan de afbraak van de hoeve in 1939 op de muur gestaan. Het nieuwe huis op die plek kreeg ook de naam 'Drie Klauwen', maar verdween in de jaren zeventig door de aanleg van het haventerrein.

De rijrichtingen in het project Sloeweg (foto: Omroep Zeeland)

Het knooppunt Sloeweg wordt op 30 september opgeleverd. Vanaf die dag kan het verkeer volledig gebruikmaken van het knooppunt bij Nieuwdorp en 's-Heerenhoek, dat ruim 20 miljoen euro heeft gekost.

