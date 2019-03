Eppie Klein informateur voor waterschapsbestuur

Het waterschapskantoor in Middelburg (foto: OZ)

Het is voor het eerst dat een informateur aan de slag gaat bij het waterschap. Hoe Klein te werk zal gaan legt hij donderdag uit tijdens een vergadering. Hij zal in ieder geval met alle fracties gaan praten en inventariseren hoe zij een nieuw dagelijks bestuur voor zich zijn. De hele klus moet binnen drie maanden zijn afgerond.

Eppie Klein was eerder al actief als informateur. In 2018 vervulde hij die rol in de gemeente Reimerswaal.

Lees ook: