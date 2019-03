Tweelingbroers Van Dijke samen op weg naar de top

De tweeling Van Dijke heeft een effectieve tactiek bij wedstrijden. Ze proberen eerst de rest van het veld af te schudden en vechten daarna samen uit wie de wedstrijd wint. Zo ging het zondag ook in Berlicum, waar Tim de elite-wedstrijd wist te winnen en Mick als tweede over de streep kwam. Ze hebben een innige band als tweelingbroers. "Die band is belangrijk", zegt Mick. "Wij kunnen ook veel beter trainen dan anderen, omdat we altijd samen zijn. Onlangs was Tim tien weken er uit met een blessure en toen moest ik het alleen doen. Dat is toch anders."

Hartritmestoornissen

Tim heeft Mick ook een periode moeten missen als trainingspartner, toen die geopereerd moest worden vanwege hartritmestoornissen. "Mijn hart sloeg 276 keer per minuut. Dat was een vervelende periode en ook mentaal zwaar. Maar gelukkig is het achter de rug." Tim heeft geen last van hartritmestoornissen, maar staat er wel bij stil dat het ook hem zou kunnen gebeuren. "Er zijn geen aanwijzingen voor, maar ik word wel regelmatig getest. Daar heb ik niet altijd zin in, maar ik besef dat het belangrijk is."

Dirk Boehlé mikt op deelname aan de Olympische Spelen (foto: Omroep Zeeland)

Dirk Boehlé

Beachvolleyballer Dirk Boehlé staat op een kruispunt in zijn carrière. Vanaf mei gaat hij samen spelen met Stefan Boermans. Dat wordt na Mart van Werkhoven en Steven van de Velde zijn derde partner op topsportniveau. Het liefst had Boehlé nu al met Boermans gespeeld, maar die is nu nog volleyballer in de zaal. "Daarom train ik nu veel alleen. En dan kom je jezelf weleens tegen", zegt Boehlé. "Maar ik heb er veel vertrouwen in dat Stefan en ik in de toekomst mooie resultaten neer kunnen gaan zetten."

Wim Broekhoven is al meer dan 50 jaar actief als scheidsrechter in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Meer dan vijftig jaar

Wim Broekhoven (72) uit Middelburg vertelt over de decennia die hij al actief is als scheidsrechter op de Zeeuwse voetbalvelden. Broekhoven fluit nog ieder weekend en is ook uit rapporteur actief. Hij vertelt ook over die ene keer dat hij als scheidsrechter met geweld te maken kreeg. Op een autoloze zondag in de jaren '70 bij de derby tussen HVV'24 en Vogelwaarde.

