Hoogbejaarde zussen beleven luchtdoop

In hun lange leven was het er bij de dames nog nooit van gekomen om te vliegen. De 95e verjaardag van zijn moeder vond Ad Burger een uitgelezen gelegenheid om daar verandering in te brengen. Moeder Wil wilde ook best, als het maar samen zou zijn met haar zus Lenie met wie ze een goede band heeft.

Mocht er wat gebeuren dan heb ik toch mooi 95 jaar geleefd." Wil Burger (95)

Na een vlucht, vanuit Zierikzee, boven Walcheren van ruim een half uur hadden ze weer vaste grond onder de voeten én waren razendenthousiast. "Echt een belevenis" zegt Wil. "Ik ben niet bang geweest, het was echt fantastisch." Haar zus is het haar eens met één kleine kanttekening. "Als ie schuin in de bocht hing was het wel een beetje eng."

In de heli hebben de passagiers hun ogen uitgekeken. De Vlissingse boulevard zien vanuit de lucht vonden ze prachtig, maar het hoogtepunt was misschien wel de blik van grote hoogte op woonzorgcentrum Ter Reede waar Wil woont.