Raadszaal Tholen te klein voor protest tegen nieuwe windmolens

Protest tegen plannen met windmolens (foto: Omroep Zeeland)

De raadszaal van het gemeentehuis van Tholen was te klein om alle aanwezigen een plek te geven tijdens een vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad. Voorafgaand aan de discussie in de commissie, over het energiebeleid op Tholen voor de komende jaren, lieten vijf insprekers hoeren waarom ze tegen de nieuwe windmolens zijn.

Overal rode lampjes

De heer Van Vossen van de Stichting 'Vijf is genoeg' kwam met 300 handtekeningen tegen de windmolens. "De maximale grens is echt bereikt", hield hij de commissieleden voor. "Overal waar je kijkt zie je nu rode lampjes op het eiland. De Wallen zijn er niets bij."

Meer energie besparen

Volgens een woordvoerder van de natuurvereniging Tholen moet de gemeente eerst meer inzetten op energiebesparing. "De windmolens zijn schadelijk voor de natuur en de ecosystemen. Het zou beter zijn om nieuwe windmolens op de oostkant van het eiland te bouwen, bijvoorbeeld op de Oesterdam. Maar beter nog is de uitbreiding van het aantal zonnepanelen in plaats van windmolens."

Het is nog niet zeker of de nieuwe windmolens, met een hoogte van 190 meter, er gaan komen. Verschillende partijen in de gemeenteraad willen dat nieuwe plannen voorlopig in de ijskast gaan omdat er nog gediscussieerd wordt over het energiebeleid voor de komende jaren op Tholen. Het is de bedoeling dat in 2025 ten minste 25% van de energievraag duurzaam wordt opgewekt in de gemeente Tholen.

Protest tegen nieuwe windmolens in Sint Maartensdijk