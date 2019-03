Zeeland wordt wakker: tegen windmolens, studietoelage en nooit te oud om te vliegen

Protest tegen plannen met windmolens (foto: Omroep Zeeland)

Tegen windmolens

Tientallen bewoners van Tholen protesteerden gisteravond tegen de komst van nieuwe windmolens bij Sint Maartensdijk. Ze willen niet dat deze molens er komen vanwege het uitzicht, de natuur en de mogelijke overlast.

Studietoelagen beperkten Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Studietoelage

Studenten met een handicap krijgen voortaan overal dezelfde studietoelage van 300 euro per maand. Nu nog is die toelage in elke gemeente anders. In zeker zes Zeeuwse gemeenten krijgen de studenten helemaal niks.

Lilian Goncalves - Ho Kang You (foto: Cultuurwerf)

Lezing

Lilian Gonçalves-Ho Kang You houdt op 5 mei in de Sint Jacobskerk in Vlissingen de jaarlijkse Van Randwijklezing. Gonçalves is een bekende advocaat en mensenrechtenactivist.

Hoogbejaarde zussen wagen zich in helikopter (foto: Omroep Zeeland)

Nooit te oud

Wil Burger uit Vlissingen (95) en haar 90-jarige zus hebben een rondje boven Walcheren gevlogen. De vlucht met de helikopter was de vervulling van een langgekoesterde wens.

Wolken, zon en wind bij de Oostmolen (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge)

Weer

Het blijft vandaag overwegend droog en zo nu en dan breek de zon even door. Het wordt een graad of 10. Vanavond en vannacht klaart het vaker op en kan het mistig worden. Lokaal koelt het af tot iets boven nul. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.