Dientje hoopt eindelijk geld te krijgen voor haar studie, maar dat kan nog jaren duren

Dientje Kreeft is geboren met het Ehlers-Danlos syndroom (EDS). Daardoor is haar bindweefsel minder stevig, waardoor ze onder meer last heeft van al haar gewrichten en ze erg weinig energie heeft. "Nu krijg ik geen studietoeslag en voor mij is die toeslag juist belangrijk om mijn studieschuld te kunnen beperken", vertelt ze.

Financiële steun

Door haar beperking zit Kreeft op school een niveau lager, kan ze niet langer dan een halve dag naar school en is een bijbaantje geen optie. "Die 300 euro per maand zou dus een geweldige financiële steun zijn", voegt Dientjes moeder Anne Blok toe.

De 20-jarige Dientje Kreeft heeft het Ehlers-Danlos syndroom waardoor ze weinig energie heeft en vaak thuis studeert. (foto: Omroep Zeeland)

In totaal werd vorig jaar 29 miljoen euro van het Rijk voor studenten met een arbeidsbeperking gegeven aan verschillende gemeenten. Uiteindelijk werd er niet meer dan 2 miljoen gebruikt.

Onderzoek van de studentenvakbond

"De landelijke studentenvakbond heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 8 van de 28 deelnemers deze regeling heeft aangevraagd. Hieruit blijkt dat weinig studenten van deze regeling afweten. Ik vermoed dat mede daardoor, én omdat gemeenten zelf mochten beslissen over de hoogte van de studietoelage, veel geld is blijven liggen", zegt Blok.

Studietoelage van gemeenten in Zeeland sinds 2015

Gemeente studietoelage voor thuiswonende studenten met beperking Terneuzen 350 Middelburg 261,83 Vlissingen 261,83 Veere 259 Schouwen-Duiveland 38 procent van de bijstandsnorm (in de meeste gevallen 96,20 euro) Hulst 50 Borsele 0 Goes 0 Kapelle 0 Noord-Beveland 0 Reimerswaal 0 Tholen 0 Sluis geen reactie

Als de nieuwe regeling ingaat dan zal het Rijk de toelage gaan verstrekken, maar de Landelijke Studentenvakbond ziet het liefst dat de Dienst Uitvoering Onderwijs deze verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. "In 2015 is 3 miljoen van de 53 miljoen die hiervoor bedoeld was gebruikt. We hopen dat als het geld in handen komt van DUO die er verstandiger mee omgaat", aldus voorzitter Carline van Breugel.

Afwachten tot het definitief is

Alle gemeenten in Zeeland wachten de reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid af voordat zij actie gaan ondernemen in de huidige studietoelageregeling. Het kabinet gaat kijken of de studietoelage in de toekomst centraal geregeld kan worden, maar daar zal zeker nog een paar jaar overheen gaan.