Op Noord-Beveland wacht je het langst op de politie

In Middelburg was de politie wel snel ter plekke (foto: HV Zeeland)

Het ging op Noord-Beveland in 2018 om in totaal 136 urgente gevallen, die variëren van ernstige ongelukken tot vechtpartijen en op heterdaad betrapte inbrekers. Nadat men de politie had gebeld kwam die in 53 gevallen (=39 procent) binnen een kwartier op locatie. In de 81 andere gevallen moesten de betreffende Noord-Bevelanders langer dan een kwartier wachten. In één geval duurde het zelfs meer dan een uur voordat de opgeroepen wagen met sirene en al de hoek om kwam rijden.

Middelburg

De reactietijd van de politie in Zeeland wisselt sterk per gemeente. Plattelandsgemeenten komen achteraan in de ranglijst op de politie-data-portal. Maar in Middelburg kwam de politie-auto in 87 procent van de gevallen binnen 15 minuten op de plek des onheils, de hoogste score van onze provincie. In Middelburg zijn er twee politiebureaus.

Ga met de muis over onderstaande kaart om te zien hoe de situatie in jouw gemeente is. Ook de cijfers van 2015 worden in de pop-ups weergegeven.