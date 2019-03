Zaak Ploegstra: politie graaft in hoteltuin in IJzendijke

In deze hoteltuin wordt gezocht naar sporen van Herman Ploegstra (foto: Google Earth)

Het Nederlands Forensisch Instituut voert de graafwerkzaamheden uit. Zij maken daarbij gebruik van een grondradar, een drone en speurhonden. Aanleiding om in de tuin van het hotel aan de Landpoortstraat te zoeken is dat Ploegstra in het verleden met zijn kraan werkzaamheden heeft verricht in de tuin.

Niet alleen in de tuin van het hotel wordt gegraven. Vanaf 13.00 uur wordt het bosperceel bij de vindplaats van de auto van Ploegstra op dezelfde manier onderzocht. Dat is aan de Duivelshoekseweg tussen Breskens en Nummer Een. Het coldcaseteam hoopt met het onderzoek een duidelijker beeld te krijgen van wat er in de auto is gebeurd op de avond van de verdwijning van Ploegstra.

Herman Ploegstra verdween in 2010. Na een bezoek aan de sportschool in Breskens kwam hij niet thuis. Politie en justitie gaan nog steeds uit van een misdrijf. In juni vorig jaar werd de zaak heropend. Diezelfde maand organiseerde het coldcaseteam een informatieavond voor inwoners van IJzendijke. In juli leek er even een doorbraak te zijn: het coldcaseteam kreeg een mobiele telefoon in handen, mogelijk de 'vrouwtjestelefoon' van Ploegstra. Het serienummer bleek echter niet overeen te komen. Morgen is er een nieuwe bijeenkomst voor de inwoners van IJzendijke.