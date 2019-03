Van Hecke tekent profcontract bij NAC Breda

Jan Paul van Hecke hoopt dit seizoen nog minuten te maken in het eerste elftal (foto: NAC Breda)

Vanzelfsprekend is Van Hecke erg blij met zijn eerste profcontract. "Een paar jaar geleden had ik niet verwacht om nog profvoetballer te worden", zegt hij op de clubwebsite. "Ik hoopte het wel en heb er de afgelopen jaren hard voor gewerkt. Hopelijk mag ik dit seizoen nog minuten maken en kan ik mij volgend seizoen verder ontwikkelen."

Van GOES naar NAC

Van Hecke verruilde afgelopen zomer GOES voor de ploeg uit Breda. Dit seizoen speelt hij zijn wedstrijden vooral in de Onder-19. Maar hij zat ook al een paar keer bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal. Zijn trainer bij de Onder-19, Willem Weijs, is deze week toegevoegd aan de technische staf van de eerste selectie.

Laatste plaats

NAC is op dit moment de nummer laatst in de Eredivisie en stevent af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Het heeft acht punten minder dan FC Emmen dat op de zeventiende plaats staat.

Daan Klomp

Met GOES promoveerde Van Hecke vorig seizoen naar de Derde Divisie, daarvoor speelde hij bij de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). Bij NAC zit nog een Zeeuw in de selectie, dat is Daan Klomp uit Wissenkerke.