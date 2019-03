Zeven maanden cel voor inrijden op agenten

De rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De man werd in december 2014 door agenten aangehouden voor controle op de A58. Hij zou betrokken zijn bij de handel in illegaal vuurwerk. De agenten zagen dat de auto vol zat met dozen. De man keerde zijn auto en ging er, tegen het verkeer in, vandoor. De agenten zetten de achtervolging in om de bestuurder niet veel later staande te houden op de Grensweg bij Rilland. Op het moment dat een van de agenten buiten de auto stond, schoot de verdachte rakelings met zijn auto langs de agent om er opnieuw vandoor te gaan. De auto werd later zonder bestuurder gevonden in de haven van Antwerpen.

De man is nu veroordeeld voor het inrijden op de agenten. De rechtbank denkt niet dat hij dat deed om hen te doden of verwonden, maar wel om de agenten te bedreigen. Het vuurwerk in zijn auto was ten tijde van de vondst niet strafbaar in België. Voor het vuurwerk dat bij de man thuis is aangetroffen is hij wel veroordeeld.

Verdachte verkoopt kroketten in Brazilië

De verdachte was twee weken geleden niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij woont al een tijdje samen met zijn vriendin in Brazilië, waar hij kroketten verkoopt. De man is overigens al eens veroordeeld voor poging tot zware mishandeling van zijn toenmalige vriendin. Dat was in 2007.

Als hij landt, is hij van mij" Officier van justitie Suijkerbuijk over een eventuele terugkomst van de veroordeelde naar Nederland

Omdat Brazilië geen uitleveringsverdrag heeft met Nederland, kan de veroordeelde niet de cel in. De officier van justitie geeft de hoop niet op, want als de man ooit terugkomt naar Nederland kan hij meteen worden opgepakt en zijn celstraf uitzitten. "Als hij landt, is hij van mij", aldus de officier.

Volledige straf: - Zeven maanden cel, waar de veertig dagen die hij in voorarrest zat vanaf gaan

- De in beslag genomen auto krijgt de veroordeelde niet terug

- De twee agenten krijgen elk een schadevergoeding van 500 euro

Lees ook: