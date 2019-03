Zoekactie naar Herman Ploegstra afgerond, resultaten woensdag bekend

Zoekactie bij Nummer Een Herman Ploegstra (foto: HV Zeeland)

De zoekacties werden uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut. Zij maakten daarbij gebruik van een grondradar en speurhonden. Ploegstra zou in het verleden met zijn kraan werkzaamheden hebben verricht in de hoteltuin. Het hotel is eigendom van Evert de C. Hij zit in België vast in verband met de zogeheten kasteelmoord. Hij heeft het coldcaseteam toestemming gegeven in de tuin te zoeken.

Ralph Nagelkerke, leider van het coldcaseteam, geeft aan dat de kans dat ze het lichaam van Ploegstra vinden zeer klein is. Volgens hem doen veel verhalen de ronde over waar Ploegstra zou liggen. Bij het gemaal bij Nummer Eén zou Ploegstra verschillende keren met buitenechtelijke escapades afgesproken hebben. Het gerucht gaat dat daar meer gebeurd zou kunnen zijn.

Het gemaal in Nummer Een is niet de plek waar de auto van Ploegstra kort na zijn verdwijning in 2010 is gevonden, dat is er hemelsbreed zo'n vijfhonderd meter vandaan.

Resultaten

Woensdag is er een informatie-avond voor de inwoners van IJzendijke in het Jeugdgebouw. Daar worden de resultaten van het onderzoek dat vandaag gedaan is bekendgemaakt. Ook zal nader ingegaan worden op het beeld dat het team nu heeft over de zaak.

Lees ook: