Puntjes op de i voor rolstoelgebruikers

Buurthuis Kaj Munk was als eerst aan de beurt. Rinus Kriekaard reed in zijn rolstoel het hele buurthuis in Hansweert door. Maar, de mankementen begonnen eigenlijk al voor de voordeur. De weg werd daar al versperd door terrasstoelen en tafels waartussen hij moest slalommen. Vervolgens kon Kriekaard niet makkelijk vanuit zijn rolstoel bij de voordeurknop waarmee hij de deur van het buurthuis open wilde doen.

Een oplossing

"Dat zijn allemaal dingen die wij, van de gemeente Reimerswaal, mee nemen. Dit moet allemaal aangepast worden. De knop bij de voordeur zou bijvoorbeeld op een paar meter afstand van de deur geplaatst kunnen worden, zodat de deur niet tegen je aan slaat als je op de knop drukt. De deur gaat namelijk naar buiten open", vertelt Kriekaard.

Rinus Kriekaard test de traplift van buurthuis Kaj Munk in Hansweert (foto: Omroep Zeeland)

Kriekaard testte de traplift, de wc's en de nooduitgangen van buurthuis Kaj Munk daarna, maar die keurde hij allemaal goed: "Ik kon makkelijk door de nooduitgang naar buiten, de wc's waren goed te bereiken, en de trap had een fijne lift."

Sinds 1 januari 2017 moeten alle openbare gebouwen in Nederland toegankelijk zijn voor mindervaliden. De Tweede Kamer wilde hiermee gelijkheid voor mindervaliden in arbeidskansen, zelfstandigheid, bewustwording én toegankelijkheid. Zij noemden dit 'de inclusieve samenleving. Ondernemers werden hiermee verplicht aanpassingen aan hun winkels en gebouwen te doen om deze makkelijker bereikbaar te maken.

"De gemeente Reimerswaal voldeed in 2017 ook al aan de eisen. Maar toch willen we nog wat puntjes op de i zetten", legt Jacqueline Sinke van de gemeente uit. Zij deed vandaag samen met Rinus Kriekaard alle checks in de openbare gebouwen. "Wij kunnen vanuit de gemeente regels opstellen en aanpassingen doen, maar wij zijn geen 'ervaringsdeskundigen'. Daarom laten we het Rinus vandaag alsnog testen. Mochten er nog kleine aanpassinkjes gedaan moeten worden, dan weet Rinus dat."