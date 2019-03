Toch drugsafval in gedumpte vaten Oud-Vossemeer

Drugsvaten aangetroffen bij Oud-Vossemeer (foto: HV Zeeland)

Bij de vondst bleek dat enkele vaten aan het lekken waren. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te verrichten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft in samenwerking met waterschap Scheldestromen de vaten verwijderd.

Maandag meldde het waterschap dat een garagehouder en landbouwer mogelijk verantwoordelijk was voor de dumping. Dat klopt bij nader inzien volgens de politie niet. Die concludeert dat het wel drugsafval is.

Getuigen

De politie zoekt getuigen die mogelijk iets verdachts hebben gezien, zoals verdachte personen of auto's. Het onderzoeksteam wil ook getuigen spreken die iets kunnen vertellen over het tijdstip van de dumping. Iedereen die tussen zaterdagavond 19.30 uur en zondagmiddag 13.00 uur langs de dumpplaats is gereden wordt gevraagd om door te geven of het afval er al wel of niet lag.

