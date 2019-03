'Ziekenhuis, stuur eens medisch specialisten naar ons eiland'

Bij de huisarts (foto: Omroep Zeeland)

Op andere plaatsen in Zeeland gebeurt dat al, deze zogenoemde anderhalvelijnszorg. Specialisten van ziekenhuis ADRZ en ziekenhuis ZorgSaam zijn regelmatig te vinden in huisartsenpraktijken. Patiënten kunnen zo specialistische zorg dichtbij huis krijgen. Bijvoorbeeld van een orthopeed, een reumatoloog of een cardioloog. Het gaat dan om spreekuren waarbij weinig medische apparatuur nodig is.



Inwoners van Tholen gaan grotendeels naar ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom. Het is voor hen het dichtstbijzijnde ziekenhuis.



Het Thoolse gemeentebestuur wil ziekenhuis Bravis met de huisartsen om tafel brengen om samenwerking van de grond te krijgen. Volgens wethouder Jan Harmsen (CU) staan de partijen daarvoor open. Nu wel. "We hebben er bij het ziekenhuis anderhalf jaar geleden al eens op aangedrongen, toen was er aarzeling. Nu is er de toezegging, laten we het er eens over hebben."

Wethouder Harmsen (Tholen) over 'anderhalvelijnszorg'

