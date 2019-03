'Niet weggooien, maar repareren', dat is het motto bij het Repair Café

Het Repair Café heeft volgens projectleider Bert Huige veel voordelen. "Om te beginnen gooien we veel te veel weg. Ook spullen waar bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Door de spullen op te knappen hoeven er minder nieuwe producten te worden gemaakt. Dat scheelt weer grondstoffen, energieverbruik en CO2-uitstoot.

Mentaliteitsverandering

Volgens Huige draagt het Repair Café ook bij aan een mentaliteitsverandering. "We merken dat mensen die hier komen op een andere manier naar hun spullen gaan kijken. Ze gaan er opnieuw de waarde van inzien. En dat is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving."

Maar daarnaast is het volgens Huige ook echt een café, met een sterke sociale functie. "Mensen komen hier ook naartoe om elkaar te ontmoeten. Ze drinken een kopje koffie met elkaar en raken met elkaar in gesprek. We proberen mensen uit hun sociale isolement te halen. Niet alleen bezoekers, maar dat kan ook iemand zijn die zich aanmeldt als vrijwilliger. En het is belangrijk voor voor de sociale verbinding in de wijk. En als laatste willen we ook laten zien dat repareren leuk is, makkelijk en goedkoper dan weggooien."

Bezoeker Jan Peter Adriaanse (foto: Omroep Zeeland)

Eén van de bezoekers is uit Jan Peter Adriaanse uit Serooskerke. "De eerste keer dat ik het Repair Café bezocht had ik een kapot broodrooster. Die kon helaas niet meer gerepareerd worden. Nu heb ik mijn I-Pad meegenomen. Hij deed het niet meer en ik had weinig hoop dat ze hem konden repareren. Maar warempel, hij doet het weer."

'Beter voor milieu én goedkoper'

Adriaanse vindt het Repair Café een mooi initiatief. "Mensen gooien veel te snel hun spullen weg en kopen weer wat nieuws. Hier leveren ze een bijdrage aan het milieu. En daarnaast is het ook een stuk goedkoper dan wanneer je het laat maken door een bedrijf."

Een vrijwilliger aan het werk in het Repair Café Middelburg (foto: Repair Café Middelburg)

Het Repair Café Middelburg bestaat inmiddels ruim twee jaar en heeft inmiddels al zo'n 500 reparaties uitgevoerd. De bezoekers nemen van thuis hun kapotte spullen mee. Bij binnenkomst wordt er een inschrijfformulier ingevuld en wordt er bepaald welke vrijwilliger de reparatie gaat uitvoeren. Het wordt daarna door deskundige vrijwilligers onderzocht en tegen materiaalkostprijs, indien mogelijk, gerepareerd.

Kennis of onderdelen niet aanwezig

"Er is allerlei gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren", zegt projectleider Huige. "Maar zo nu en dan kan het voorkomen dat een apparaat niet gerepareerd kan worden, omdat de kennis of benodigde onderdelen niet aanwezig zijn." Wanneer dit het geval is wordt er met de eigenaar besproken wat de mogelijkheden zijn en kan het Repair Café eventueel de onderdelen bestellen en alsnog repareren.

Ook kleding kan worden gerepareerd bij het Repair Café Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Het Repair Café Middelburg heeft moment zo'n 26 vrijwilligers met allemaal hun eigen specialisme. Een aantal van de vrijwilligers die zich bezig houden met de reparatie van smartphones en I-Pads hebben een cursus gevolgd om hun kennis te vergroten en mensen nog beter te kunnen helpen.

'Altijd op zoek naar mensen'

"Maar ondanks dat we al aardig wat vrijwilligers hebben, zijn we altijd op zoek naar mensen die handig zijn in het repareren van allerlei apparatuur, zoals stofzuigers, broodroosters, et cetera", zegt Huige. "Want dan kunnen we nog meer mensen helpen en ervoor zorgen dat er minder spullen naar de stort worden gebracht."

Martine Postma (foto: Repair Café International)

Het allereerste Repair Café werd georganiseerd in 2009 in Amsterdam en was een initiatief van Martine Postma. Zij zet zich op allerlei manieren in voor duurzaamheid op lokaal niveau.

Wereldwijde beweging

Inmiddels is het een wereldwijde beweging en behalve in Nederland zijn er ook Repair Cafés in België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en in tientallen andere landen verspreid over de hele wereld. Het Repair Café is zelfs doorgedrongen tot India en Japan. In Zeeland zijn er naast Middelburg Repair Cafés in 's-Heer Arendskerke, Kapelle, Terneuzen en Zierikzee.