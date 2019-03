Zeeuwen in de rij voor handtekening van schrijver Peter Buwalda

Voor Buwalda is Zeeland geen onbekend terrein. Zo zat hij in 2011 in de vakjury tijdens Film by the Sea in Vlissingen en hij maakte in het verleden een lange fietstocht richting de provincie. Wat hem vooral aan Zeeland herinnert is de wind. "Ik had tijdens Film by the Sea een mooi uitzicht op de Westerschelde, maar ik moest wel het raam dichthouden want de kamerdeur knalde constant dicht", vertelt de schrijver.

Niet genieten

Deze keer kon de schrijver niet genieten van de provincie. Na Goes ging hij naar Middelburg voor een lezing in de Drvkkery. Daarna vertrok hij al snel weer richting zijn woonplaats Amsterdam.

Na deze korte 'tour' door het land werkt Buwalda verder aan het tweede deel van de trilogie. "Ik hoop dat het niet langer dan drie jaar duurt voordat ik het af heb. Dus straks gaat de deur weer dicht en is het werken," zegt Buwalda.

