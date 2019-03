'De aanrijtijden van politie gaan niet zomaar verbeteren op Noord-Beveland'

(foto: Omroep Zeeland)

"Wij hebben erg goed contact met de politie en je ziet dat ze hun best doen, maar wanneer er steeds minder mensen worden ingezet dan moet iemand daar de dupe van zijn," zegt Hage. Op Noord-Beveland is nu twee dagen per week een wijkagent op het eiland. "Als je dat vergelijkt met twintig jaar terug. Toen hadden we nog een politiebureau in Wissenkerke waar meer dan tien agenten werkten. Nu zie je maar sporadisch een politieauto door de straat rijden."

Op de agenda

Al meerdere keren hebben verschillende partijen aangekaart dat er iets aan gedaan moet worden, maar dat geluid verdwijnt weer na een aantal weken. Nu wordt het punt weer op de agenda gezet van een volgende gemeenteraadsvergadering, maar volgens Hage zet dat geen zoden aan de dijk. "Het enige wat helpt is dat ze in Den Haag gaan luisteren, maar die luisteren niet naar Noord-Beveland.

Meer criminaliteit

De afgelopen jaren zijn niet alleen de aanrijtijden verslechterd, ook zijn de criminaliteitscijfers omhoog gegaan. Volgens Hage heeft dat te maken het toerisme in de zomermaanden, maar ook met jeugdzorginstelling De Vliethoeve in Kortgene. Op die plek worden jongeren opgevangen met problemen. In de afgelopen jaren leverde dat in de gemeente regelmatige verontrustende situaties op, zoals inbraak en bedreigingen.

Hage denkt dat Noord-Beveland ook volgend jaar weer onderaan bungelt qua aanrijtijden. "Om hierin verandering te krijgen is een lang proces. En zonder hulp vanuit de landelijke politiek wordt dit alleen maar erger."

