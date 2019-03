Geld voor aanleg groene daken in Zeeland

Archieffoto van daken (foto: Omroep Zeeland)

Een groen dak is letterlijk groen. Het dak wordt beplant met vetplanten, kruiden, mos, gras of zelfs hele struiken of bomen. Uit een onderzoek van de WUR en Alterra blijkt dat zo'n dak er voor kan zorgen dat het 3 tot 4 graden kouder is in huis. Ook kunnen groene daken tijdelijk water opslaan, vertragen ze de waterstroom, isoleren ze de woningen en gaan ze twee keer langer mee dan een traditioneel dak, stelt de provincie.

De provincie stelt de subsidie regeling open van april. Bij de subsidie worden alleen de aanlegkosten van een groen dak vergoed. Maximaal 25 euro per m2 tot 50 procent van de aanlegkosten, met een max. van 2.500 euro per aanvraag.