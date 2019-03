'Geen paniek, de zeespiegel stijgt niet zo hard'

Donkere wolken boven de Oosterscheldekering (foto: Willy Bonnink-Naves uit Winterswijk)

Volgens Kroonenberg konden onze voorouders zich met weinig middelen aanpassen aan zeespiegelveranderingen. "Dus dat kunnen wij in de toekomst vast ook wel", hield hij zijn publiek tijdens het symposium voor. "En met de huidige zeespiegelstijging valt het ook nog wel mee. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares."

Zes meter hoger

Volgens Kroonenberg vergeet de mensheid dat zo'n 120.000 jaar geleden de zeespiegel zes meter hoger stond dan nu, en Amersfoort aan zee lag. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond de zeespiegel volgen hem 120 meter lager, en lag de Noordzee droog.

Geen versnelling

"Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden"zegt Kroonenberg. "De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien."

Het symposium 'Water in Zeeland' werd georganiseerd door de stichting De Levende Delta, en werd gehouden in het kantoor van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Kroonenberg is de auteur van het boek 'Spiegelzee'. Dat gaat over de zeespiegelgeschiedenis van de mens.

Salomon Kroonenberg over de klimaatveranderingen.