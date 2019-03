Zeeland wordt wakker: geen zorgen over stijgende zeespiegel, verdachten diefstal in beeld en groene daken

Donkere wolken boven de Oosterscheldekering (foto: Willy Bonnink-Naves uit Winterswijk)

Geen zorgen over stijgende zeespiegel

We hoeven niet bang te zijn dat we ons niet kunnen aanpassen aan de zeespiegelstijging van de komende jaren. Dat heeft Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar geologie aan de TU Delft, dinsdagavond gezegd tijdens een symposium over 'Water in Zeeland'.

Verdachte diefstal Nehalennia Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Verdachten diefstal in beeld

In het tv-programma Opsporing Verzocht zijn gisteravond beelden vertoond van twee mannen die op 7 januari duizenden euro's ontvreemden uit een gebouw van Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Beide mannen zijn vastgelegd door camera's.

(foto: Omroep Zeeland)

Groen dak?

Altijd al een groen dak op je huis willen hebben? De provincie trekt 100.000 euro uit om je daarbij te helpen. Een groen dak isoleert en is goed voor het klimaat, is de gedachte.

Mooi licht net voor de zonsondergang op het strand bij Westenschouwen. (foto: Marc van Haag)

Het weer

Er trekken vandaag wat wolkenvelden over Zeeland, maar het blijft overwegend droog en de zon laat zich geregeld zien. Er staat minder wind dan gisteren, waardoor het weer wat zachter is: tussen de 11 en 13 graden.