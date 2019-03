Voormalig schip Olau Line mogelijk gesloopt na aanvaringen

Olau Line Kent (foto: Gemeentearchief Vlissingen)

De MV Apollo was in januari gekocht om te varen tussen Matane en Baie-Comeau en Godbout aan de noordkust van Quebec. Kort daarna botste het schip op de kade in Godbout. Drie weken later raakte het schip weer betrokken bij een botsing, dit keer tijdens het aanmeren in Matane. Na die twee incidenten gaf de rederij aan dat het schip niet meer zou varen: het risico op verdere schade zou te groot zijn. Het schip werd weggebracht voor onderzoek.

Tijdens dat onderzoek kwamen andere schades aan het licht, vertelt onderzoeker Francois Dumont aan The Canadian Press. Hij vermoedt dat het schip die schade opliep in de Straat van Belle Isle, eveneens in Canada, waar de Apollo bijna twintig jaar daarvoor als veerboot actief was. Er zouden problemen met de waterdichtheid van de romp zijn, maar ook de brandbeveiliging en reddingsuitrusting was niet op orde. "Er is ernstige twijfel over de zeewaardigheid van het schip." De onderzoeker vertelt dat de veiligheid voor passagiers en bemanning in het geding is geweest.

Van Zweden naar Canada

Het schip is in 1970, ook onder de naam Apollo, gebouwd in Zweden. De Apollo voer in zijn beginjaren tussen Zweden en Finland. In 1976 kocht de Olau Line het schip om te varen tussen Vlissingen en Sheerness. Vier jaar later kreeg de Olau Line een nieuwe eigenaar: het Duitse TT-Line. Dat bedrijf besloot grotere schepen in de vaart te doen: de Olau Hollandia en Olau Britannia. De 'oude' Olau Kent keerde in 1981 terug naar Scandinavië om in Faaborg in Denemarken te varen. Vervolgens voer het schip op de Bahama's en in Estland. In 2000 verkaste het schip naar Canada.