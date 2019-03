Zeeuwse aannemers gunnen elkaar het werk in Veere

Twee Zeeuwse aannemers werken namelijk samen, Geldof en Traas en Ovaa. "We tekenden voor hetzelfde bedrag in bij de gemeente Veere," legt Joost Schuijs van Traas en Ovaa uit Heinkenszand uit. "Normaal gezien wordt er dan geloot. Maar we besloten om samen te werken omdat we elkaar het werk gunden." Volgens een Schuijs een unieke samenwerking. "Je ziet wel vaker dat een hoofdaannemer een ander bedrijf inhuurt. Maar zo'n samenwerking als dit, is wel bijzonder, ja."

Als er nu een stratenmaker belt, kan hij of zij zo bij ons aan de slag." Joost Schuijs, directeur aannemersbedrijf Traas en Ovaa

Het bleek goed uit te pakken. Zo goed, dat Schuijs dit in de toekomst wel vaker wil proberen. Ook omdat er een tekort dreigt aan stratenmakers en grondwerkers. Zijn bedrijf zoekt er nog vier. "Als er nu een stratenmaker zou bellen, dat kan hij of zij meteen aan de slag. Dat geeft wel aan hoe erg wij er om zitten te springen. En wij zijn niet de enige."

Voor Pasen af

De Markt in Veere moet voor de start van het toeristenseizoen, met Pasen, af zijn. Door de samenwerking moet dit volgens Schuijs makkelijk lukken.