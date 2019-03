Zeeuwen discrimineren vooral op basis van ras

Bij discriminatie kijken Zeeuwen vaak naar kleur (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal klachten was in 2018 ook hoger dan in de jaren daarvoor. In 2017 vonden nog 95 mensen met een klacht hun weg naar het Antidiscriminatiebureau Zeeland en in 2016 waren het er 105. Maar ieder jaar jaar gaan de meeste klachten over achtergesteld worden op basis van herkomst, dus ras of huidskleur, in gemiddeld 38 procent van de meldingen.

Dat is vergelijkbaar met de rest van Nederland, waar herkomstdiscriminatie met 41 procent eveneens de ranglijst aanvoert, blijkt uit een onderzoek van onder meer de politie in 2017.

Op enige afstand komt op de tweede plaats in Zeeland leeftijdsdiscriminatie en ook discriminatie op basis van een handicap staat in Zeeland in de top drie. Voor onderstaande ranglijst zijn de cijfers van de laatste drie jaar bij elkaar opgeteld om toevallige fluctuaties per jaar te vermijden.

Men loopt vooral bij een sollicitatie tegen discriminatie aan. In 27,3 procent van de meldingen in de laatste drie jaar ging het om discriminatie op de arbeidsmarkt. Verschillen naar regio zijn er niet. Want verhoudingsgewijs wordt in gemeenten met veel inwoners net zo vaak gediscrimineerd als in gemeenten met weinig inwoners. Uit Terneuzen en uit Middelburg, de grootste Zeeuwse gemeenten, komen gemiddeld 17 klachten per jaar. uit Kapelle maar twee klachten.