Jongen (16) beroofd van portemonnee en telefoon

Een 16-jarige jongen uit de gemeente Vlissingen is gisteren in Middelburg van zijn telefoon en portemonnee beroofd. Hij fietste rond 23.45 uur over de Oude Vlissingseweg richting huis toen twee jongens ter hoogte van de Lesagestraat naast hem kwamen rijden en de weg blokkeerden. Daarbij dreigde het duo met een vuurwapen.