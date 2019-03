Joep de Groot nieuwe directeur zorgverzekeraar CZ

Joep de Groot wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ. Hij volgt per 1 mei Wim van der Meeren op. CZ is de grootste financier van de zorg in Zeeland en beslist hoeveel geld naar welke zorg gaat. Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg, gaan de zorgverzekeraars over de financiering van de ziekenhuizen, de verpleeghuiszorg en de psychiatrische zorg.