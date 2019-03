Ondergrondse leiding COVRA beschadigd

Een ondergrondse leiding van de COVRA (Centrale Opslag voor Radioactief Afval) in Borssele is bij sloopwerk beschadigd. Volgens de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is de concentratie radioactieve stoffen in het gelekte water zo laag dat er geen gevolgen zijn voor de omgeving.

Het gaat om een leiding van COVRA die over het terrein loopt van de gesloten kolencentrale in Borssele. Volgens COVRA is de leiding, bedoeld voor het lozen van afvalwater, voor het laatst gebruikt op 14 september 2018, ruim voor de start van de graafwerkzaamheden.

Eerste metingen hebben volgens de ANVS al bevestigd dat er sprake is van een zeer laag tot verwaarloosbaar besmettingsniveau. Voor alle zekerheid wordt nog wel gecontroleerd of er radioactief materiaal is vrijgekomen in de bodem.

COVRA ontvangt en produceert radioactief afvalwater. Dit water wordt biologisch en chemisch gereinigd. Na reiniging wordt het water geanalyseerd om vast te stellen of aan de lozingsvoorwaarden wordt voldaan. De radiologische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Kernenergiewet vergunning, de chemische lozingslimieten zijn vastgelegd in onze Waterwetvergunning. Bron: www.covra.nl

Naar de toedracht van het incident wordt nog nader onderzoek gedaan.