Automobilist verliest macht over het stuur en rijdt snorfiets aan diggelen

De automobilist kwam vanochtend rond 10.50 uur in botsing met de aanhanger en de auto. De brandweer werd met spoed opgeroepen, maar hoefde niet ingezet te worden. Ambulancepersoneel heeft de automobilist gecontroleerd, meldt HV Zeleand. Het is niet bekend of iemand naar het ziekenhuis is gebracht.

Een bergingsbedrijf heeft de auto en snorfiets weggesleept. De andere voertuigen raakten ook beschadigd, maar konden wel wegrijden.