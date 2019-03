Wat is toch de X-factor van Jo-Annes de Bat? Familie en collega's snappen het wel

Volgens broer Armin, de jongste van de familie De Bat, is het succes van Jo-Annes te danken aan het feit dat hij zo open is en veel van zichzelf laat zien. In tegenstelling tot de rest van zijn broers en zussen. Armin: "Jo-Annes is bij ons thuis een beetje een uitzondering. Wij zijn allemaal erg rustig." Armin runt samen met hun vader en een andere broer een veeteelt-, akkerbouw- en fruitteeltbedrijf in Oostdijk.

Jo-Annes de Bat is de oudste van het gezin met zes kinderen. De politiek zat er al vroeg in: "Als er vroeger iets aan de hand was op het veldje in het dorp, ging Jo-Annes naar de gemeente om het te regelen voor de jongens."

Dat het CDA won tijdens de verkiezingen, is volgens Armin maar beter ook: "Jo-Annes wil altijd winnen en kan slecht tegen zijn verlies. Als we vroeger een spelletje deden en hij verloor dan vloog het spel over tafel of hij verscheurde de kaarten. Dan won er niemand."

Armin de Bat: 'Jo-Annes wil graag winnen. Verliezen daar kan hij niet zo goed tegen.' (foto: Omroep Zeeland)

Dat het er vroeg in zat beaamt ook Ellemijn van Waveren, voormalig gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Goes. "Op zijn 23e werd hij fractiemedewerker bij ons. Hij was een jonge hond, bruiste van de ideeën en was soms moeilijk af te remmen. Dat hij talent had was toen al wel duidelijk."

Het CDA heeft in alle andere provincies verloren. Volgens partijleider Buma minder dan waarop was gerekend, maar de klap kwam hier en daar hard aan. In Zuid-Holland, Gelderland, Limburg en Overijssel verloor de partij zelfs meerdere zetels. De zetel winst in Zeeland is de grote uitzondering. Hiermee is het CDA de grootste partij in de provincie gebleven.

Klik op de provincies om de winst/verlies balans van het CDA per provincie te bekijken.