Zeeland tekent convenant om klimaatverandering gezamenlijk aan te pakken

Bestuurlijk Zeeland wil de handen ineen slaan als het gaat om de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om droogte in de landbouw tijdens een hete zomer of om wateroverlast na extreme regenval.

Plan van aanpak

Komende periode zal onderzocht worden waar in de regio de pijnpunten zitten en aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld. Doel is dat er in 2020 concrete afspraken op tafel liggen onder de naam Klimaat Adaptatie Strategie Zeeland (KASZ).

Het convenant komt voort uit het samenwerkingsverband Zeeuwse Waterochtend en is getekend door Rijkswaterstaat, ZLTO, Waterschap Scheldestromen, de dertien Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland.

