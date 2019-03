Wie wil nog stratenmaker of grondwerker worden?

"Jongeren willen tegenwoordig zoveel mogelijk geld verdienen, door zo min mogelijk te doen. En dat lukt niet bij dit werk, want het is zwaar lichamelijk werk," legt de oud-stratenmaker uit. Maar volgens hem zitten er vooral mooie kanten aan het beroep. "Je hebt over het algemeen goed weer en dan is het heerlijk om buiten te werken. En je hebt altijd eer van je werk, je maakt altijd wat moois."

Het werk wordt wel ondergewaardeerd, ja. Mensen denken dat iedereen het kan." Roel de Ridder, oud-stratenmaker/ uitvoerder

Toch weet ook hij dat niet iedereen er zo over denkt. "Het werk wordt wel ondergewaardeerd, ja. Mensen denken dat iedereen het kan, maar probeer het zelf eens. Dat kan niet iedereen." Die uitdaging sloeg verslaggever Karlijn de Splenter niet af, maar merkte inderdaad na een paar stenen gelegd te hebben dat het zwaar werk is.

De Ridder hoopt dat er snel wat jonge aanwas bijkomt die binnen het bedrijf waarvoor hij werkt kan worden opgeleid. "We kunnen alle mensen gebruiken."