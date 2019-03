Sylvio Hage en Sjoerd Verhulst volgende aanwinsten GOES

Sjoerd Verhulst (links) en Sylvio Hage gaan GOES versterken (foto: Omroep Zeeland)

Verhulst is dit seizoen één van de smaakmakers bij Oostkapelle, dat in de 2e klasse E meedoet om het kampioenschap. Hij staat met zijn club op de tweede plaats achter koploper Terneuzense Boys. Hage voetbalt bij Yerseke, maar woont in Goes. Hij speelde in de jeugd van GOES, voordat hij vertrok naar de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland (JVOZ). Hage kan op alle posities in de voorhoede uit de voeten.

Selectie

Met het aantrekken van Verhulst en Hage komt het aantal spelers dat GOES voor volgend seizoen onder contract heeft op dertien. Met Mart de Kroo, Ruben Hollemans, Daniël Wissel, Ruben Besuijen, Tim de Winter, Remon de Vlieger, Hiep Nguyen, Jelle Klap, Jop Dekker en Jesse Bank blijven tien spelers de club trouw. Daar komen tot nu toe dus drie nieuwelingen bij (Verhulst, Hage en De Kok). Erwin Franse, Roycel James (beiden Hoek), Klaas van Hecke (Kloetinge) en doelman Dennis Uyl (Dosko) gaan vertrekken. Wat de andere spelers in de selectie gaan doen is nog niet bekend.