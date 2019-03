Twee tips over diefstal Middelburgse scholengemeenschap

Verdachte diefstal Nehalennia Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Op bewakingsbeelden is te zien dat twee mannen door het gebouw lopen en proberen hier en daar een deur te openen. Een schoonmaakster spreekt één van de mannen kort aan, maar zij gelooft de smoes dat hij moet wachten op een vergadering. De school is op dat tijdstip open vanwege een avondcursus en er zijn dus meerdere mensen aanwezig.

Vervolgens gaat diezelfde man het secretariaat in, waar hij een paar minuten is. Hij haalt onder meer contant geld uit de aanwezige kluiskast. Opmerkelijk is dat hij die, net als de deur van het kantoor, met een sleutel openmaakt. Ze maken daarna nog een ronde door de gangen, vermoedelijk willen ze nog meer stelen. Even later verlaten de twee mannen het gebouw. Allebei zijn ze op verschillende momenten vrij duidelijk gefilmd. Vooral degene die bij het verlaten van het kantoor een volle krat meeneemt. De tweede man draagt een capuchon en is hierdoor minder goed te zien.

Voorkennis

Volgens Monique Wagensveld, locatiedirecteur Nehalennia Breeweg moeten de daders geweten hebben dat er veel geld in de kluis lag. De diefstal kwam aan het rollen toen een buurvrouw van de school op dinsdag 8 januari allerlei spulletjes die ze in de tuin had gevonden naar de school kwam brengen. Het bleek te gaan om spulletjes uit de kluis. Blijkbaar hadden de inbrekers daar geen interesse in en deze weggegooid.

