Zeeuwse arbeidsmarkt krapst van Nederland

Zeeuwse bedrijven zoeken naar met name ICT'ers (foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels is het aantal openstaande vacatures in Zeeland (8.100) ver uitgestegen boven het aantal 'kortdurige' werklozen (2.500) in onze provincie. Dat zijn werklozen die korter dan zes maanden werkloos zijn en direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Daarmee komt de verhouding tussen vacatures en snel beschikbare mensen op 3,2. Er is verder geen arbeidsmarktregio in Nederland met zo'n hoog cijfer.

Ranglijst

Het UWV in Zeeland/West-Brabant heeft ook een actuele ranglijst gemaakt van de sectoren in Zeeland waar de nood het hoogst is.

Top Vijf Openstaande vacatures