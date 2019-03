Bordspelletjes verbinden generaties

Bewoonster Henny Trommel zat vanochtend al vroeg klaar omdat ze zich verheugde op deze ochtend. "Ik ben expres vroeg opgestaan want je bent wat ouder en dan gaat het allemaal niet zo vlug meer, maar ik was op tijd", zegt de 78-jarige Trommel. Samen met vier jongens speelde ze Mens-Erger-Je-Niet en ze genoot volop. "Ik ben blij dat ze spelletjes doen en dat ze niet de hele dag op hun computer of op hun mobiel zitten, dit is toch veel leuker?"

Fanatiek

Een stukje verderop zit de 69-jarige Peter van Hooijdonk die heel fanatiek aan het spelen is. "Ik was hier om te winnen, maar het is niet gelukt. Ondanks dat het spel heel lang duurt hoop ik toch de tweede keer te winnen", zegt van Hooijdonk lachend. De 10-jarige Juliana Guljam dacht daar heel anders over: "Het maakt niet uit of je wint, het gaat om de gezelligheid."

spelletjesdag (foto: Omroep Zeeland)

De 300 kinderen van basisschool OBS de Casembroot en de School met de Bijbel waren verspreid over 5 locaties waar ze gezamenlijk bordspelletjes speelden met een paar honderd oudere inwoners van het dorp. Het is de tweede editie van de zogenoemde 'Samen Spelen dag' en Sander Westdorp van Anna Zorgt is trots. "We zijn hartstikke blij dat iedereen het naar zijn zin heeft en trots dat het is gelukt om weer 500 mensen warm te krijgen voor deze dag. Op naar volgend jaar!"