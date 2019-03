Nationale prijs voor Omroep Zeeland-documentaire

Adrie Trimpe in zijn groentezaak (foto: Helge Prinsen)

Helge Prinsen is op dit moment in de Verenigde Staten, waar haar documentaire zaterdag in première gaat op het Salem Film Fest, een festival in de buurt van Boston. In een eerste reactie zegt Prinsen de onderscheiding 'geweldig' te vinden. "Heel onwerkelijk, niet te geloven. De nominatie was al heel bijzonder, maar als je dan ook nog wint..."

De Vlissingse zegt te merken dat het thema, de problematiek universeel is. "Ook hier in de Verenigde Staten begrijpen ze het thema. Het is super regionaal en tegelijkertijd super internationaal. En dat heel klein teruggebracht".

Op de vraag of deze onderscheiding aanleiding is voor een nieuwe productie zegt Prinsen daar alleen over na te willen denken als zich een onderwerp aandient waar ze zich helemaal in kan vinden. "Als er iets langs komt dat helemaal naar m'n smaak is, zal ik er niet over aarzelen".

Ramp

In de categorie Beste online project lukte het met 'In de sporen van de watersnoodramp' net niet om de award binnen te slepen. In dat project trokken Omroep Zeeland-verslaggevers Pim van den Berge en Mark Rijk over Schouwen-Duiveland om met Zeeuwen te praten aan de hand van de sporen die de ramp heeft achtergelaten. Zij sliepen op plaatsen die hen spontaan werden aangeboden.