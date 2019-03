140 miljoen winst voor zorgverzekeraar CZ

Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren wil nog meer inzetten op het slimmer en efficiënter organiseren van de zorg. Door meer ziekenhuiszorg dichtbij de patiënt te organiseren bijvoorbeeld. Mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg in hun nabijheid, maar dat betekent niet altijd een bezoek aan het ziekenhuis."

Op een omzet van 10 miljard euro is 140 miljoen een relatief kleine winst; de winstmarge is 1,3%. CZ heeft net als andere zorgverzekeraars geen winstoogmerk. Er worden geen winsten uitgekeerd. CZ gebruikt de 140 miljoen om de buffers te versterken en om de hoogte van de premies te drukken.

CZ is de grootste zorgverzekeraar van Zeeland

70% van de Zeeuwen is verzekerd bij CZ. Daarmee is CZ marktleider in de provincie en de grootste financier van de zorg. CZ onderhandelt namens alle nederlandse zorgverzekeraars over de tarieven en beslist hoeveel geld naar welke zorg gaat. Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg, gaan de zorgverzekeraars over de financiering van de ziekenhuizen, de verpleeghuiszorg en de psychiatrische zorg.

Landelijk is 21% van alle Nederlanders verzekerd bij CZ. De zorgverzekeraar hoort bij de vier grootste zorgverzekeraars van Nederland, samen met Zilveren Kruis (Achmea), VGZ en Menzis.