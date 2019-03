Statenleden nemen afscheid, drie krijgen Koninklijke onderscheiding

Afscheid van vertrekkende statenleden in het provinciehuis (foto: Omroep Zeeland)

Drie van hen zijn onderscheiden. Ria Rijksen (CU), Ad Dorst en Goos Roeland (beiden SGP) zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mark Faasse, Statenlid van Zeeland Lokaal, was niet aanwezig bij het afscheid. Hij moet zijn zetel afstaan aan boerin Bertie Steur, die met voorkeurstemmen is gekozen.

Van de nieuwe Statenleden zijn inmiddels de geloofsbrieven onderzocht. Tijdens een vergadering van een speciale commissie zijn die gisteren en vandaag goedgekeurd. Alle nieuwe Statenleden kunnen worden toegelaten; ze voldoen volgens deze commissie geloofsbrieven aan de wettelijke eisen.

Oesterschelpen

Van Commissaris van de Koning Han Polman kregen alle statenleden, dus ook die nog de komende periode door mogen, vier oesterschelpen, In zijn speech prees Polman de samenwerking in de Staten van de afgelopen vier jaar. "Soms werd er fel gedebatteerd, maar dat ging nooit ten koste van de persoonlijke verhoudingen. En ook niet van het algemeen belang."

Donderdag worden de nieuw gekozen Statenleden geïnstalleerd.