Veel belangstelling informatieavond zaak-Ploegstra; 'Het leeft in de gemeenschap'

De bijeenkomst was in de jeugdsoos aan de Koninginnestraat in IJzendijke. Veel bewoners waren op de avond afgekomen, waaronder de familie. Ook was burgemeester Marga Vermue aanwezig. Het coldcaseteam gaf uitleg over het onderzoek en beantwoordde vragen uit het publiek.

Oproep

Tijdens de avond werd benadrukt dat de zoektocht in een afrondende fase is beland. Als er geen nieuwe aanknopingspunten zijn wordt de zaak gesloten. De broer van Herman deed daarom een ultieme oproep aan de aanwezigen om eventuele kennis over de zaak te delen met de politie.

Kort na de heropening van het onderzoek naar de verdwijning van Ploegstra werd in juni 2018 ook een bijeenkomst gehouden. Dat was in het gemeentehuis in Oostburg. Daar kwamen toen 25 mensen op af. Naar aanleiding van die avond en de informatie die toen werd gegeven kwamen veel nieuwe tips binnen.

Niets gevonden

Gisteren zocht het coldcaseteam samen met het Nederlands Forensisch Instituut op twee plekken naar Ploegstra. In IJzendijke werd in de tuin van hotel de Vier Heemskinderen gezocht. Daar werd niets gevonden, bevestigde het coldcaseteam tijdens de informatieavond.

Bewonersavond over vermissing Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

De toestemming om op die plek te zoeken kreeg het team maandag tijdens het verhoor van getuige Evert de C. die eigenaar is van het hotel. De C. is geen verdachte in de zaak, maar hij kende Ploegstra wel. De C. ontkende iedere betrokkenheid bij de verdwijning van Ploegstra. Wel is De C. veroordeeld in de zaak rond de zogenoemde 'kasteelmoord' in België. Daarvan loopt nu het hoger beroep.

Later op de dag werd het bosperceel bij het gemaal, net buiten Nummer Een doorzocht. Op die plek sprak Ploegstra met zijn geheime liefdes af. Er gaan ook geruchten dat Ploegstra in het water bij het gemaal zou zijn gegooid. Het team onderzocht het bos met behulp van speciale speurhonden en een grondradar. Op deze plek werd een schoen gevonden, maar die heeft niets met de zaak te maken.

Verdwijning

De 35-jarige kraanmachinist Ploegstra verdween in 2010. Hij liet een vrouw en dochter achter. De amicale en sportieve import-Zeeuw was vaak te vinden in sportschool of in de kazerne van de vrijwillige brandweer in IJzendijke. Zijn familie worstelt sindsdien met de vraag wat er die avond met hem is gebeurd.

In onderstaande video kunt u de gehele presentatie tijdens de bewonersbijeenkomst in IJzendijke bekijken.

