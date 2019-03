'Is het kermis?' Nee, het is de Zierikzeese straatverlichting!

De LED-straatverlichting is er al een tijdje, maar sinds kort kan de gemeente Schouwen-Duiveland deze zelf bedienen. In het begin ging dat nog met een telefoontje naar de leverancier, maar nu hebben enkele ambtenaren een app op hun telefoon staan om de verlichting te bedienen. Daarmee kun je kunt ieder kleurtje aanklikken en dan verandert het licht in de lantaarnpaal ook.

Kermis

Tocht past de gemeente Schouwen-Duiveland wel een beetje op met de vrolijke straatverlichting want het moet geen kermis worden. De standaard kleur van de straatverlichting is 'warm-wit'. Op speciale momenten verandert de kleur, zoals met kerst. Toen kleurde het Havenpark groen. In de toekomst wil de gemeente Zierikzee wel meer met verschillende kleuren gaan werken.

Opvrolijken

Het idee van de straatverlichting komt van de leverancier, De Nood, maar is afgekeken van de gemeente Breda. Daar werkt de gemeente al dagelijks met verschillende kleurtjes in de lantaarnpalen. Op een regenachtige dag bijvoorbeeld, dan moeten de kleuren fleurig zijn, zodat voorbijgangers er vrolijk van worden. Dit willen ze ook in Zierikzee.

Reportage over de kleurige straatverlichting in Zierikzee.

Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.