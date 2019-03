Zeeland wordt wakker: cocaïnevondst, Ploegstra en prijs voor docu

Cocaïne in een doos met bananen in de haven van Vlissingen (foto: OM)

Bij een controle in de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 400 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een pallet met bananen uit Ecuador. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

Bewonersavond over vermissing Ploegstra (foto: Omroep Zeeland)

Ploegstra

Naar de bewonersavond in IJzendijke zijn gisteren zo'n 70 belangstellenden gekomen. Het coldcaseteam gelooft nog steeds dat de sleutel tot de oplossing van de verdwijning van Herman Ploegstra in 2010 in het stadje ligt.

Adrie Trimpe in zijn groentezaak (foto: Helge Prinsen)

Prijs voor docu

De documentaire van Helge Prinsen 'Van verlies kun je niet betalen', over de de markante hoogbejaarde Vlissingse groenteboer Adrie Trimpe en zijn vrouw is in de prijzen gevallen. Op het het jaarlijkse congres van de regionale omroepen, kreeg de Omroep Zeeland-productie een NL Award 2018.

Afscheid van vertrekkende statenleden in het provinciehuis (foto: Omroep Zeeland)

Afscheid statenleden

Bijna de helft van het aantal leden heeft afscheid genomen van Provinciale Staten van Zeeland. Voor achttien van de 39 Statenleden is hun politieke carrière in de politiek beëindigd na de verkiezingen van afgelopen woensdag.

Een schelp op het strand ter hoogte van Biggekerke (foto: Lena Schreijenberg)

Het weer:

Wolkenvelden overheersen vandaag, maar soms is er ook ruimte voor even wat zon. Er waait een zwakke, veranderlijke wind en de temperaturen lopen vanmiddag op tot 11 of 12 graden.