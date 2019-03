Axel wil af van predicaat krimpkern; 'Die leegstaande woningen zijn al lang gesloopt'

Sloopwerkzaamheden in Axel, archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

"Er staan in heel Axel maar 18 woningen leeg", beweert Pieter Goosen, secretaris van de stadsraad. "De gemeente telt nog 102 woningen mee als leegstaand, terwijl die al jaren geleden zijn gesloopt."

Enquête

Daarom is het predicaat krimpkern onterecht, vindt Goosen. Ook de bouwstop vindt hij dan ook onterecht. "We hebben onlangs een enquête gehouden onder de inwoners en er is juist veel behoefte aan allerlei soorten nieuwbouw, van gezinswoningen tot appartementen."

Pieter Goosen van Stadsraad Axel over leegstaande woningen

Het nieuwbouwproject aan de noordoostzijde van Axel, met de naam Plan Buitenweg, is maar voor een klein deel daadwerkelijk gerealiseerd en staat nu vanwege de vermeende leegstand op pauze. Goosen roept de gemeente nu op om zo snel mogelijk het predicaat krimpkern in te trekken, zodat het Plan Buitenweg verder kan gaan.