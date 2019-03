Memo's over 'corrupte deal' Damen mogen vrijgegeven worden

Het M-fregat Zr.Ms. Van Speijk van de marine tijdens een oefening in Schotse wateren (foto: Defensie)

Het vonnis van de Rechtbank Rotterdam werd afgelopen dinsdag gepubliceerd. Volgens het dagblad NRC, dat de zaak rondom de vermeende corruptie van Damen op de voet volgt, worden de memo's nog niet naar buiten gebracht, omdat Damen nog in beroep kan gaan tegen de uitspraak.

Steekpenningen

Het gaat om zes interne memo's van het ministerie, waaruit zou blijken dat Damen mogelijk via tussenpersonen steekpenningen heeft betaald aan buitenlandse overheidsambtenaren. NRC vroeg de memo's een jaar geleden op met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), naar aanleiding van een inval van de fiscale opsporingsdienst FIOD bij Damen in 2017.

De scheepsbouwer wil de publicatie van de memo's tegenhouden vanwege de mogelijk schade aan zijn wereldwijde commerciële belangen. Zo probeert Damen om opdrachten voor nieuwe bevoorradingsschepen, fregatten, mijnenvegers en onderzeeboten voor de Nederlandse marine binnen te slepen.

Werkgelegenheid

Als het Damen lukt om die orders binnen te slepen dan zou dat ook voor extra werkgelegenheid in Vlissingen kunnen zorgen. Want Defensie heeft de voorkeur uitgesproken voor een Nederlandse aanbesteding en Damen heeft in Nederland maar één werf die goed is uitgerust voor de bouw van zulke grote schepen, en daar ook ervaring mee heeft, en dat is de werf in Vlissingen.

Damen heeft naar eigen zeggen eerder een opdracht in Roemenië misgelopen door eerdere publicaties over deze kwestie door het NRC en onlangs viste het bedrijf ook achter het net bij een opdracht van de Duitse marine. Als corruptie bij Damen daadwerkelijk aangetoond kan worden, is de kans groot dat het bedrijf ook de eerdergenoemde orders voor de Nederlandse marine misloopt.

Kamervragen

De GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer heeft inmiddels Kamervragen gesteld over de kwestie aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. De partij wil dat de betreffende memo's aan de Kamer worden vrijgegeven, zodat er een debat over gehouden kan worden.

Lees ook: