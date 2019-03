Waarom het 57 jaar duurde voordat Douwe eigen werk durfde op te nemen

Eisenga speelde vroeger in bandjes voordat hij op 27-jarige leeftijd naar het conservatorium ging en leerde componeren. De jaren daarna vulde hij met het schrijven van muziek voor ensembles en pianisten die zijn werk vervolgens uitvoerden en opnamen. Zijn eigen pianospel bleef beperkt tot de werkkamer: "Ik was componist en zag overal fantastische pianisten om me heen. Die waren beter geschikt om mijn muziek uit te voeren, dacht ik toen".

Mattia

Tot in 2016 een echtpaar bij hem aanklopte en hem vroeg om een nummer te schrijven voor hun jong overleden dochter, Mattia. Doordat het onderwerp zo dicht bij hem lag, wilde Eisenga het zelf uitvoeren en vastleggen. Dat gebeurde en Eisenga werd gefilmd terwijl hij het nummer 'For Mattia' speelt. Vervolgens kreeg de compositie een eigen leven, werd over de hele wereld uitgevoerd en stond twee jaar in de Hart&Ziel-lijst van NPO4.

Mattia Muilwijk, inspiratie voor de CD van Douwe Eisenga (foto: omroep zeeland)

Door het succes van de verschillende uitvoeringen van 'For Mattia' kreeg Eisenga zelfvertrouwen. Dat bleef groeien doordat hij zag dat het publiek het mooi vond dat de componist ook de uitvoerend pianist was. Dat smaakte naar meer.

Dan moest er wel een geluidsdrager komen met eigen werk. En die is er nu. Een plaat met rustige pianomuziek die lekker in het gehoor ligt, volgens Eisenga zelf. Omdat het album is ontstaan door het nummer 'For Mattia', krijgt het dezelfde titel, na overleg met de ouders van Mattia.

Toekomst

Eisenga heeft geen idee wat deze nieuwe weg hem gaat brengen maar verwacht wel dat er meer optredens zullen volgen en dat stemt hem blij. Om zichzelf daarna enigszins te verbeteren: "Waar het uiteindelijk om gaat bij het muziek maken is dat ik toch voornamelijk bezig ben met mijn composities te delen met de wereld."

(foto: Douwe Eisenga)

'For Mattia' komt uit op Recordstore Day op 13 april, maar wordt een week eerder op 4 april, al gepresenteerd in de Spot in Middelburg.

