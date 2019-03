Verdachte dodelijk ongeluk Goes toch voorlopig vrij

Twee doden bij ongeluk Goes (foto: HV Zeeland)

De slachtoffers zaten samen op één fiets toen ze werden aangereden. Door de klap van de aanrijding kwamen ze meters verderop op het wegdek terecht. De verdachte had vier keer te veel gedronken. Hij was toen 19 jaar en had al een strafrechtelijk verleden in het verkeer. Bij de vorige zitting zei de verdachte dat hij heel erg veel spijt heeft en dat hij wat er gebeurd is echt verschrikkelijk vindt.

Toch voorlopig vrij

Die spijt en de jonge leeftijd van de verdachte heeft de rechtbank meegewogen in de beslissing. De rechtbank laat weten dat de jonge man nu onder strenge voorwaarden zijn zaak thuis mag afwachten.

"De man is verplicht thuis te blijven in zijn woning in Kloetinge, behalve voor de verplichte behandeling die hem is opgelegd door de rechtbank. Hij mag geen alcohol of drugs gebruiken en moet dit laten controleren door de reclassering", schrijft de rechtbank. Ook krijgt de verdachte een enkelband.

Gefrustreerd

Familieleden van de slachtoffers reageren gefrustreerd op het nieuws dat hij wordt vrijgelaten. Zo schrijft de zus van een van de slachtoffers op Facebook: "Ik walg van jou zielige gedrag en hoop dat je dit bericht ergens leest en je geweten wordt wakker geschud."

Vorige week nog besloot de raadkamer van de Middelburgse rechtbank dat de verdachte vast moest blijven zitten. Ze vonden de kans dat de verdachte opnieuw in de fout zou gaan te hoog. Dat bleek volgens de advocaat van de verdachte niet uit het psychologisch onderzoek.

Inhoudelijke behandeling

Op 11 april kijkt de rechtbank naar de stand van het onderzoek bij de volgende pro-formazitting. Een inhoudelijke behandeling, waarbij de strafeis bekend wordt, start op z'n vroegst tegen de zomer.

Lees ook: