Rekenkamer: Oosterscheldekering is kwetsbaar voor cyberaanval

De N57 over de Oosterscheldekering wordt drie nachten afgesloten (foto: Omroep Zeeland)

De waterkeringen worden meestal op afstand bediend, maar daarvoor wordt software gebruikt uit de jaren 80 en 90. Daardoor zijn ze niet goed te beveiligen tegen digitale aanvallen. "De werken die ons beschermen tegen het water moeten nu zélf beschermd worden tegen digitale dreigingen", schrijft de Rekenkamer.

Nauwelijks getest

De Rekenkamer constateert dat de beveiliging van de waterwerken nauwelijks wordt getest. Plannen om de beveiliging te verbeteren, zijn nog niet helemaal uitgevoerd. Daardoor kunnen sommige hackaanvallen niet meteen worden gedetecteerd. Die detectie had in 2017 overal ingevoerd moeten zijn, maar bij meer dan de helft van de waterwerken is het nog steeds niet mogelijk om een cyberaanval te ontdekken.

Dat terwijl een cyberaanval op onze waterwerken ernstige gevolgen kan hebben. Als een aanvaller inbreekt op een waterkering en bijvoorbeeld een sluis openzet, kan dat volgens de Rekenkamer ernstige gevolgen hebben. "In strijd met het water kan het gaan om leven of dood."

60 procent uitgevoerd

Toch is er volgens de Rekenkamer ook goed nieuws. Het gaat namelijk wel al de goede kant op, staat in het rapport. Er zijn al wel maatregelen genomen om de digitale veiligheid van waterkeringen te verbeteren, volgens de Rekenkamer is zo'n 60 procent van de mogelijke maatregelen uitgevoerd.

Het vervangen van de systemen uit de jaren 80 en 90 is volgens Rijkswaterstaat duur en omslachtig. Bovendien is er tot nu toe nog niet één cyberaanval waargenomen bij een waterkering, meldt Rijkswaterstaat. In een reactie aan de NOS schrijft minister Van Nieuwenhuis van Infrastructuur 'met genoegen' kennis te hebben genomen van het rapport, en te onderzoeken welke aanbevelingen worden overgenomen.

'Kinderlijk eenvoudig'

De aandacht voor de digitale veiligheid van de Nederlandse waterweringen kwam in 2012 op gang dankzij een reportage van EenVandaag. De televisieprogramma toonde hoe 'kinderlijk eenvoudig' het was om de rioleringspompen en gemalen van de gemeente Veere te hacken.