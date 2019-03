Voormalig ziekenhuisdirecteur Hans Simons overleden

Hans Simons (foto: ANP)

Hans Simons groeide op in Zeeland. Na de HBS in Zierikzee vertrok hij naar Amsterdam om politicologie en bedrijfssociologie te sturen. Daarna was hij actief in de politiek. Simons bekleede tal van functies.

Zo was hij gemeenteraadslid en wethouder in Rotterdam. Namens de PvdA was Hans Simons staatssecretaris van Volksgezondheid van 1989 tot 1994. In die periode ontwikkelde hij plannen voor een nieuw stelsel van ziektekostenverzekering en financiering van de gezondheidszorg. Dat zogenoemde plan-Simons werd overigens nooit uitgevoerd.

Ziekenhuisfusie

Van 1 mei 2005 tot 1 april 2009 was Hans Simons hij bestuurder van de Oosterscheldeziekenhuizen in Goes en Zierikzee, belast met de fusie van de Oosterscheldeziekenhuizen met het ziekenhuis Walcheren in Vlissingen. Simons lag in die periode zwaar onder vuur. Hij kreeg kritiek van zowel het personeel van het ziekenhuis in Vlissingen, als vanuit de politiek.

Begin 2009 werd bekend dat het ziekenhuis in ernstige financiële problemen verkeerde. Net voor Simons, noodgedwongen samen met Rob Zomer (voorzitter raad van bestuur van ziekenhuis Vlissingen) moest opstappen werd de fusie formeel goedgekeurd.

Bestuursfuncties

De laatste jaren in Zeeland vervulde Hans Simons en aantal bestuursfuncties. Hij was onder meer voorzitter van de Stichting Renesse.