ANWB: provinciebestuur, pak onveilige wegen snel aan!

De Oud Vossemeersedijk tussen Oud-Vossemeer en Tholen is een van de gevaarlijkste wegen van Zeeland volgens de ANWB (foto: Google)

De ANWB heeft vandaag de resultaten van een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de provinciale wegen in alle provincies gepresenteerd. Het provinciale wegennet is in kaart gebracht aan de hand van een technische analyse van de veiligheid van de weg, weergegeven door een sterrenscore, gecombineerd met de verkeersongevallen die de afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden.

Het gevaarlijkst

Met de analyse wil de ANWB de provincie meer inzicht geven in welke wegen nu precies het gevaarlijkst zijn, zodat deze door het nieuwe provinciebestuur snel aangepakt kunnen worden. De ANWB vraagt daarom aan het provinciebestuur om in het collegeakkoord de ambitie op te nemen om gevaarlijke wegen de komende vier jaar veiliger te maken en hiervoor geld vrij te maken.

De rode wegen op de onderstaande kaart scoren twee van de vijf sterren. De ANWB heeft als streven om overal in ons land dat aantal sterren te verhogen tot een minimum van drie sterren.

De rode wegdelen zijn het gevaarlijkst, volgens de ANWB (foto: ANWB)

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van ons land. Slechts zes procent van onze wegen geldt als 'provinciaal' maar ze leiden tot een vijfde, twintig procent dus, van alle verkeersdoden. In Nederland zijn de afgelopen vier jaar in totaal 427 personen overleden op een provinciale weg of fietspad.

Bekijk de interactieve kaart van de ANWB om te zien hoe de wegen bij jou in de buurt scoren in het onderzoek van de ANWB.