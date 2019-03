Goes pakt met lood vervuilde speelplaatsen aan

speeltuintje in een woonwijk in Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens die bijeenkomsten licht de gemeente de werkzaamheden toe en is er iemand van de GGD aanwezig voor het beantwoorden van vragen over eventuele risico's en de gezondheid.

De grond van de speelplaats aan bijvoorbeeld de Jachthuisstraat in Kloetinge is volgens een onderzoeksrapport van de gemeente matig van kwaliteit. Van de zeven genomen grondmonsters zijn er zes van matige kwaliteit. De bovenste 30 centimeter van de grond wordt verwijderd. Er komt nieuwe grond en er wordt kunstgras aangebracht.

Onderzoek naar lood

In de gemeente Goes zijn 25 speeltuintjes onderzocht op de aanwezigheid van lood. Elf speelplekken waren helemaal schoon. Bij de overigen gaat het om speelplaatsen voor oudere kinderen en gebeurt er niets.

Bij een aantal speeltuinen wordt hekken geplaatst tussen de speelplaats en de grond rondom de plek. Op andere plekken wordt de grond afgegraven en vernieuwd. Dat gebeurt op vier plaatsen: aan de Bosdijklaan en het Rimmelandplein in Goes, aan de Jachthuisstraat in Kloetinge en de Walstraat in 's-Heer Arendskerke. Die speelplaatsen worden met name gebruikt door kleine kinderen die al spelend zand of grond in hun mond kunnen stoppen.

Lees ook: